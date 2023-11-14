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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تعمل شات سري في واتساب محدش يقدر يوصله غيرك.. الطريقة هنا

إزاي تعمل شات سري
إزاي تعمل شات سري في واتساب محدش هيقدر يوصله غ

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp تحسين تجربة المستخدم من خلال اختبارات الإصدارات التجريبية (Beta Testing)، حيث يساعد المستخدمون المختارون في تحديد وإصلاح الأخطاء، وصقل الميزات، وتقييم الوظائف. 


يحصل مختبرو الإصدارات التجريبية على الوصول المبكر إلى الابتكارات، مع الاعتراف بالمشكلات المحتملة، تضمن هذه العملية تحديثات مستقرة قبل الإصدار العالمي.

في الآونة الأخيرة، أصدر واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا (الإصدار 2.23.24.20)، والذي يقدم ميزة رمز سري للدردشات المقفلة، متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، تتيح ميزة الرمز السري هذه للمستخدمين إخفاء نقطة الدخول لعرض الدردشات المقفلة، مما يعزز الخصوصية.

 

كيف تعمل ميزة الرمز السري هذه في واتساب؟

 

مع هذه الميزة، يقوم المستخدمون بتكوين رمز سري، وتختفي نقطة الدخول من قائمة الدردشات. و بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدردشات المقفلة عن طريق إدخال الرمز السري في شريط بحث علامة التبويب الدردشات (Chats). 

إزاي تعمل شات سري في واتساب محدش هيقدر يوصله غيرك..الطريقة هنا

 


بالإضافة إلى ذلك، يضيف واتساب ميزة تتيح للمستخدمين مسح قائمة الدردشات المقفلة بسهولة مباشرةً من إعدادات الخصوصية، وهذه الميزة مفيدة إذا نسي المستخدم رمز سره، حيث تمنعه من قفل محادثاته.

تضمن هذه الخصوصية المحسنة بقاء المحادثات المقفلة مخفية، وحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به أو التعرض العرضي، فحتى لو حصل شخص ما على وصول فعلي إلى هاتف المستخدم، فلن يتمكن من الوصول إلى هذه المحادثات المؤمنة بدون الرمز السري.

يقوم واتساب تدريجياً بطرح ميزة الرمز السري لمزيد من المستخدمين على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن يتم طرحها كتحديث مستقر في المستقبل.

يواصل واتساب العمل على ميزات أخرى، بما في ذلك ميزة خصوصية لإخفاء عناوين IP أثناء المكالمات وميزة ملف تعريف بديل لفصل العمل عن الاتصال الشخصي. 
كما تم تأكيد نية واتساب لتقديم إعلانات داخل التطبيق من قبل رئيسها.

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