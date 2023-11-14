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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة القطري: 5.5 مليار دولار استثمارات في مصر

محمد بن حمد آل قاسم
محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري

قال محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير، خلال القمة الاقتصادية التي تم عقدها في مصر اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.

وأكد الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، موضحًا أن المنتدى يمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة بين البلدين.

ونوه الوزير إلى أن المستوى التجاري بين البلدين لا يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن هناك المزيد من الفرص.

وتابع الوزير أن قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، لافتًا إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 عززت القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال.

وأوضح الوزير أن قطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وزير الصناعة القطري التعاون الثنائي مع مصر العلاقات بين البلدين القمة الاقتصادية التي فرص الاستثمار في مصر

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