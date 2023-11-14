أستاذ علوم سياسية: دوائر صنع القرار الغربية أصبحت تتناول المنظور العربي

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الرأي العام العالمي كان في بداية الأزمة الفلسطينية يحمل نوعا من الضبابية وهشاشة التفكير؛ ولكن حاليًا هناك نوع من التكشف للحقائق الميدانية والسياسية.





وأضافت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن تكشف الحقائق جعل شعوب العالم يعيدون النظر لآلية صنع القرار لدى حكوماتهم وقادتهم؛ ما أدى إلى إعادة تعبئة الرأي العالمي المندد بالممارسات الإسرائيلية.

وأشارت الدكتورة إيمان زهران، إلى أن المنظور العربي يتم تناوله بشكل كبير داخل دوائر صنع القرار الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.