عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ركوب الدواب والطهي على الحطب..الحصار الإسرائيلي يعيد غزة إلى الحياة البدائية

أرشيفية
أرشيفية

لجأ الفلسطينيون إلى بناء أفران من الطين كحل بديل لطهي الطعام وخبز الرغيف، فنقص المواد الغذائية  في حياة أهل غزة اليوم لم يترك لها خيارًا سوى العودة إلى الوراء لعقود، ومع نفاد المياه والغذاء والدواء منذ بدء التصعيد بين حماس وإسرائيل والغزيون يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة.

وهذه الظروف الإنسانية الصعبة أجبرتهم على العودة للحياة البدائية  بدءًا من ركوب عربات تجرها الدواب للتنقل وصولا إلى الطبخ باستخدام الحطب أو الورق أو الكرتون، وذلك وسط مناشدات المنظمات الإغاثية لفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية.

خاصة مع زيادة عدد المهاجرين قسريًا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وهي المنطقة التي تفتقر في الأساس إلى التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات العدد الهائل من النازحين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

غزة حماس قطاع غزة فضائية العربية توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال وشركة خدمات تعليمية لإدارة وتشغيل الجامعة العمالية

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟

لأسباب قانونية.. الزمالك يكشف عن التفاوت بين عقوبات ثلاثي الفريق

أزمة غزة تقود أمريكا للهاوية.. الخارجية تفضح بايدن ومحاكمة تنتظره أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ