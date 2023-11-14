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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فداء الشندويلى: فيلم المنبر لا يخضع لشروط السوق السينمائى

فداء الشندويلى
فداء الشندويلى

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن سبب عدم تقديمه فيلم سينمائى من قبل، وان فيلم "المنبر" يعد الأول له فى السينما رغم تاريخه الفنى الهائل بالأعمال التلفزيونية الناجحة.

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لـ صدى البلد:  أننى لم أعد للسينما بمعناها التقليدى، لاننى أرى أن ما يقدم مجرد شيئ استهلاكى فى الأعياد والمصايف، أو أن تكون دراما موجهة، لكن الأعمال السينمائية الحقيقية غير موجودة بشكل كبير نظرا لظروف تتحكم فيها تخص السوق السينمائى.

وأضاف: ليس لدى طموح شخصى أن يكون لى مشاركات سينمائية بشروطها الموجودة، لكن كنت سعيد الحظ أن تتاح أمامي الفرصة من خلال فيلم "المنبر" الذي لم يخضع لهذه الشروط، وكان بعيدا عن أى ضغوط تعرقل حرية الإبداع والناحية الفنية.

وأشار إلى أنه يكتب فى الإسلاميات منذ عدة سنوات، ويستمتع بشكل أكبر فى هذا الاتجاه، لذلك عندما سنحت لى فرصة تقديم فيلم قريب من هذا الاتجاه المحبب لى، وجدت ذلك إضافة بالنسبة لى، خصوصا أنه مع مرور الوقت والسن لابد أن يسأل المرء نفسه عن مدى فائدة ما قدمه.

وأكد الشندويلي على ضرورة استغلال الموهبة لصالح قضايا دينية ووطنية وتربوية، معربا عن اعتقاده أنه إذا لم يتحقق ذلك أرى أننا سنكون فى خطر حقيقى.

وأضاف فضولى فى التواجد لمجرد التواجد على الساحة أصبح بالنسبة لى منعدم حاليا، حيث قدمت 52 عملا فنيا، وفقدت الشغف فى تقديم عمل بقدر ما يكون هناك عمل جديد ومفيد.  

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فداء الشندويلى   

وتابع فداء الشندويلى: “المنبر هو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

ويخوض أحمد حاتم بطولة هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

المؤلف فداء الشندويلى فداء الشندويلى فيلم المنبر أعمال فداء الشندويلى الازهر الشريف

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