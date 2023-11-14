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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الإدمان السلوكى لمواقع التواصل الاجتماعي" ندوة تثقيفية بآداب بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت كلية الآداب ندوة تثقيفية حول " الادمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي التحديات والحلول" وذلك في إطار حرص جامعة بنها على بناء الوعي المجتمعي ، والقيام بدورها في توعية وتثقيف المجتمع.


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ، والدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتناولت الندوة التعريف بالإدمان السلوكي وأنواعه، والتفرقة بينه وبين الإدمان النفسي (الاعتماد الجسمي)، كما تناولت أسباب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وأعراضه، والآثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، واختتمت الندوة بتقديم بعض النصائح والإرشادات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و طرق العلاج الفعالة فى علاج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاضر في الندوة كلا من الدكتورة  إيمان عبد الرحمن مدرس بقسم علم النفس ، والدكتورة  شيماء بكري بقسم اللغة العربية .

بنها التواصل الاجتماعي الدكتور ناصر الجيزاوى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع رئيس جامعة بنها نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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