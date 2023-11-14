أرادت التخلص منها.. صاحبة المنزل تكتشف أن قيمة اللوحة القديمة 25 مليون دولار

حصل متحف اللوفر على تحفة فنية من القرن الثالث عشر بعد أن تخلصت منها سيدة باعتبارها لا قيمة لها، وتم اكتشاف لوحة "المسيح " للفلورنسي سيمابو، وهي معلقة في المطبخ أثناء نظافة منزل في إحدى المقاطعات الفرنسية.

ووفقا لصحيفة “”بيزنس انسايدر"، تم إعلانها لاحقا كنزًا وطنيًا وسوف يتم نقلها إلى متحف اللوفر الشهير عالميًا في باريس، وذكرت صحيفة التايمز أنه تم العثور على اللوحة أثناء نظافة روتينية للمنزل في عام 2019.

وتم بيع لوحة "Christ Mocked"، التي كان يُعتقد في البداية أنها لا قيمة لها، في نهاية المطاف في مزاد مقابل 25 مليون دولار، لم تكن المالكة، وهي امرأة في التسعينيات من عمرها، على علم بأنها كانت تبحث عن كنز فني كل يوم، معتقدة أنه رمز لا قيمة له من روسيا وتخطط لوضعه في سلة المهملات.

اما المشترون هما المليارديران التشيليان ألفارو ساييه بنديك، وهو خبير اقتصادي، وزوجته آنا جوزمان أهنفيلت، وهي مهندسة معمارية، اشتراها لمجموعتهما الخاصة. ومع ذلك، فقد وصلوا إلى طريق مسدود عندما رفضت الحكومة الفرنسية منح اللوحة رخصة التصدير.

أدركت الحكومة الفرنسية الأهمية الثقافية لهذه التحفة الفنية وأعلنتها كنزًا وطنيًا. ومنحت بعد ذلك متحف اللوفر 30 شهرًا لجمع الأموال اللازمة لاستحواذه. ومؤخرًا، توصل المتحف وأصحاب اللوحة إلى اتفاق يضمن مكان العمل الفني في مجموعة متحف اللوفر.

وأعربت لورانس دي كار، مديرة متحف اللوفر، عن سعادتها باقتناء اللوحة، قائلة إنها شعرت بفرحة كبيرة للحصول على اللوحة. ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي دفعه متحف اللوفر مقابل ذلك.

وقال ديس كارز إن لوحة للسخرية من المسيح، لتشيمابو "تمثل علامة فارقة حاسمة في تاريخ الفن، وتمثل انتقالًا رائعًا من الأيقونة إلى الرسم، ستكون هاتان اللوحتان Cimabue موضوعًا لمعرض ربيع عام 2025.