ليونيل ميسي يشارك في مران منتخب الأرجنتين ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة للنجم ليونيل ميسي من مران منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحصوله على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي، وذلك خلال مباراة ودية أمام فريق نيويورك سيتي.

كان ليونيل ميسي حصد الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الكروية، بعد تفوقه على النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

كان ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في المباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الأرجنتين بكل من البرازيل وأوروغواي.



قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروغواي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز

فرانكو أرماني

خوان موسو

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل

بابلو مافيو

ناهويل مولينا

جيرمان بيزيلا

كريستيان روميرو

لوكاس كوارتا

نيكولاس أوتاميندي

ماركوس أكونا

فرانشيسكو أورتيجا

نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط:

لياندرو باريديس

جويدو رودريجيز

إنزو فيرنانديز

إزيكويل بالاسيوس

رودريجو دي بول

جيوفاني لو سيلسو

أليكسيس ماك أليستر

باولو ديبالا



خط الهجوم:

آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي

جوليان ألفاريز

لاوتارو مارتينيز

نيكولاس جونزاليس

لوكاس أوكامبوس