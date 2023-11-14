وزير الخارجية النرويجي يدين حصار الاحتلال لغزة

أدان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي وزير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وطالب وزير خارجية النرويج بوقف إطلاق النار فورا في غزة.

وامس حث رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إسرائيل، على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلاً إن هذه المبالغ "مهمة" لرعاية الفلسطينيين.

وقال ستوره في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" في أوسلو: "ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)".

وأضاف أن تحويل الضرائب يساعد على تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن حجبها "يؤثر تأثيراً مباشراً على رعاية السكان الفلسطينيين وصحتهم".

وتابع: "النرويج واضحة للغاية في أن أي اتجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرفة في الجانب الفلسطيني".

ولم يذكر ستوره حجم الأموال المحجوبة، لكنه قال إنها عبارة عن "مبلغ كبير".

