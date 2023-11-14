حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (44) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش– 2 طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم لـ 34 منهم معلومات جنائية") .

كما تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرالحشيش وزنت 1,220 كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (529) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ضبط فرد محلى وطلقة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (848) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.