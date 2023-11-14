نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بمدينة الحوامدية|شاهد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس.
حيث تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط الزراعي، حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
كما تفقد الشهابي، مشروع الصرف الصحي بمدينة الحوامدية، مشددا بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.