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رئيس التحرير
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برلمان

حقوق الإنسان بالشيوخ عن استهداف المنشآت الطبية بغزة: يجب تدخل المجتمع الدولي

النائبة رشا إسحق،
النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان

حذرت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ من الجرائم المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرئيلي على مستشفيات قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم مخالفة لكل معايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالبت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم بضرورة تصدي المجتمع الدولي لجرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين والأبرياء العُزل من الأطفال والشيوخ والنساء، مشددة على أن استهداف المنشآت الطبية والفرق الطبية وسيارات النقل الطبي يُنذر بكارثة كبيرة وتدمر نظام الرعاية الصحية فى  قطاع غزة.

وشددت على، أن مصر قامت بكل الاجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وخاصة المساعدات  الطبية والغذائية، واستقبال الجرحى الفلسطنيين لمعالجتهم في المستشفيات المصرية، موضحة أن  من يروج بغلق معبر رفح عليه الرجوع إلى البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة.

وأوضحت إسحق، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدعي بأن مصرأغلقت معبر رفح، وهذا حديث غير صحيح، وما يُثبت ذلك في المقام الأول البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة، فضلا عن أن الهدف من  تلك الادعاءات واضح للجميع، في محاولة فاشلة من قوات الاحتلال لتشوية دور الدولة المصرية الدائم وبشدة للشعب الفلسطيني، ومحاولة  جر مصر إلى الصراع الدائر من جهة أخرى بدلًا من لعبها دور الوسيط الساعي إلى التهدئة.
 

الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح الأمم المتحدة الرعاية الصحية

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