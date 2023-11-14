عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ طب نفسي: 32 % من مرضى الوسواس القهري مدخنون

صدى البلد

قالت رانيا ممدوح أستاذ الطب النفسي بكلية طب القصر العيني، إن هناك علاقة قوية بين التدخين والاضطرابات العقلية.

جاء  خلال كلمته بجلسة " كيف يرى الخبراء الطبيون مفهوم الحد من المخاطر" بقمة مصر الأولى للحد من المخاطر.

وأشارت، رانيا ممدوح  إلى أن 32% من مرضى الوسواس القهري مدخنون،  و ٢٨% من مرضى الهوس مدخنون.

وأوضحت أستاذ الطب النفسي، ان الاكتئاب والتوتر أبرز اسباب التدخين، لافتة إلى أن التبغ يسبب شيئا من الهدوء في الاعصاب لذلك يستخدمه الكثير من المصابين بالتوتر والاكتئاب.

وأشارت الى أن اللزقة واسبراي الانف والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن كلها بدائل للتدخين، ولكنها تحتاج إلى تدريب نفسي حتى يتمكن المدخن من التخلص من التدخين ولا يتعرض لانتكاسات متكررة.

التدخين بدائل للتدخين التبغ المسخن السجائر الالكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

ترشيحاتنا

تأمين صناديق الاقتراع.. محافظة القاهرة تضع خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

أكثر من محاولة لتحسين المجموع.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير الثانوية العامة

65 طفلا يحتمون به.. مبنى "أطباء بلا حدود" يتعرض لإطلاق نار بغزة

الصحة الفلسطينية: ثلثا مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيلية ورشق تل أبيب بالصواريخ

لا يستحق منصبه.. وزير خارجية إسرائيل يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ