أستاذ طب نفسي: 32 % من مرضى الوسواس القهري مدخنون

قالت رانيا ممدوح أستاذ الطب النفسي بكلية طب القصر العيني، إن هناك علاقة قوية بين التدخين والاضطرابات العقلية.

جاء خلال كلمته بجلسة " كيف يرى الخبراء الطبيون مفهوم الحد من المخاطر" بقمة مصر الأولى للحد من المخاطر.

وأشارت، رانيا ممدوح إلى أن 32% من مرضى الوسواس القهري مدخنون، و ٢٨% من مرضى الهوس مدخنون.

وأوضحت أستاذ الطب النفسي، ان الاكتئاب والتوتر أبرز اسباب التدخين، لافتة إلى أن التبغ يسبب شيئا من الهدوء في الاعصاب لذلك يستخدمه الكثير من المصابين بالتوتر والاكتئاب.

وأشارت الى أن اللزقة واسبراي الانف والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن كلها بدائل للتدخين، ولكنها تحتاج إلى تدريب نفسي حتى يتمكن المدخن من التخلص من التدخين ولا يتعرض لانتكاسات متكررة.