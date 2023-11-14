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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المعاهد الأزهرية تشدد على رؤساء الإدارات المركزية الاهتمام بالأنشطة الطلابية

اجتماع رئيس قطاع
اجتماع رئيس قطاع المعاهد مع رؤساء الإدارات

اجتمع  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بقاعة الاجتماعات الجديدة بديوان عام القطاع، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الاجتماع، ناقش الشيخ أيمن عبدالغني سير العملية التعليمية بجميع المناطق، تمهيداً لعرضها على الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

 

وأكد أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التعليم.

 

كما وجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والكشفية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

 

وفي سياق متصل، قدم الشيخ أيمن عبدالغني التهنئة للدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه المنيا، لإخلاصه وتفانيه في العمل طيلة مسيرته العملية، حيث صادف اليوم آخر يوم عمل له، وبلوغه السن القانونية.

وأشاد عبد الغني، بجهود الدكتور أحمد طلب في خدمة العملية التعليمية والأزهر الشريف.

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المعاهد الأزهرية شيخ الأزهر الانشطة الطلابية

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