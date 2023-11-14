بحضور المحافظ.. "المؤتمر" يفتتح أمانة الحزب بشمال سيناء

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي ، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس ، وماجدة بدوي أمينة الإعلام .

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة ،النائب سليمان الزملوط ، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل ، والنائب السابق عطية سليمان وأمين الحزب بشمال سيناء موسى عكيرش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان حزب المؤتمر من الأحزاب العريقة والتي لها نشاط بارز بمحافظة شمال سيناء ونتوقع ان يكون له دور كبير في المرحلة المقبلة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، انني أقطع على نفسى عهدا أمام جميع الحاضرين أن المحافظة ستكون سلة الغذاء لمصر بالكامل، وأمامنا 6 أشهر وستكون وسط سيناء التى كانت عبئا على التنمية، مركز التنمية وذلك بزراعة 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر التى افتتحها الرئيس السيسى منذ 6 أشهر.

وأضاف شوشة، أن منطقة وسط سيناء إحدى مراكز التنمية، وفى الجزء الشمالى المدن الجديدة، لافتا إلي أن الأقدار كتبت على أهالى محافظة شمال سيناء أن يكونوا خط الدفاع الأول من الاتجاه الشرقى لمصر، وهو من أخطر الاتجاهات".