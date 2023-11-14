رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو ألمانيا لاتخاذ موقف ضد العدوان الإسرائيلي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ألمانيا إلى اتخاذ موقف متوافق مع القانون الدولي الإنساني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب اشتيه خلال لقائه بالقيادي في حزب الخضر الألماني، المتحدث باسمه للشؤون الدولية، يورغن تريتين، بالدفع نحو موقف حكومي ألماني متوافق مع القانون الدولي الإنساني، يدعو لوقف العدوان فورا لحفظ أرواح الأبرياء التي يسفكها عدوان الاحتلال في كل يوم إضافي من الحرب، بسحب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني بالقيادي في حزب الخضر، في مكتبه برام الله بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة العمل دوليا على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة المناطق في القطاع، وعبر عن رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لأي أفكار لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن بيوتهم وأراضيهم في قطاع غزة، ورفض التصريحات الإسرائيلية حول إعادة احتلال غزة.

وقال: "إسرائيل تصعد أيضا في عدوانها بالضفة، من خلال الاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات القتل والاعتقال"، مشيرا إلى العنف غير المسبوق ضد المعتقلين، الذي أدى لاستشهاد عدد منهم في السجون الإسرائيلية.

وأضاف اشتية: "يجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967 في كافة الأراضي، بما فيها القدس".