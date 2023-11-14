هذا اللاعب لا يستحق.. رضا عبد العال ينتقد اختيارات فيتوريا

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وقال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا معندوش فكرة ومصطفى محمد لا يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر".

وانطلق امس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علي أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي و سيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.