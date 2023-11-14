كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

مرت اليوم الذكرى الـ251 لاكتشاف جيمس بروس مصدر نهر النيل، وهذا الاكتشاف يُعتبر أول تفسير علمي لمصدر النيل. في يونيو 1768، بعد وصوله إلى الإسكندرية، قام بروس، الرحالة الاسكتلندي، بالسعي لاكتشاف منبع النيل الذي اعتقد أنه ينبع من الحبشة.

جيمس بروس

جيمس بروس ولد في 14 ديسمبر 1730، ودرس في جامعتي هارو وأدنبرة، وبدأ دراسة المحاماة. لكن بعد زواجه من ابنة تاجر نبيذ، دخل عالم تجارة النبيذ. توفت زوجته في أكتوبر 1754 بعد تسعة أشهر من الزواج، وبعد ذلك سافر بروس إلى البرتغال وإسبانيا. خلال إقامته في إسبانيا، بدأ بروس في دراسة المخطوطات الشرقية في الإسكوريال، وهذا دفعه لدراسة اللغة العربية والجعزية وتحديد مسار مستقبله. في عام 1758، توفي والده وأصبح بروس سيد عقار كينيرد.

بروس كان يرغب في السفر إلى الحبشة لأنه كان يعتقد أن منبع نهر النيل ينبع من هناك. في عام 1768، وبعد وصوله إلى الإسكندرية، توجه بروس إلى القاهرة وحصل على دعم كبير من "علي بك الكبير". من القاهرة، سافر بروس إلى جدة عبر الصحراء، وكان يرتدي زي البحارة العثمانيين.

وصل بروس إلى جدة في عام 1769 وقضى فترة من الوقت هناك قبل أن يستكمل رحلته إلى إفريقيا، وتحديداً منطقة "مصوع"، ثم انتقل إلى عاصمة الحبشة في تلك الفترة والتي كانت تُدعى "جوندر". استقبله النجاشي "تكلا هيمنوت الثاني" في 14 فبراير 1770.

تتبع مجرى نهر النيل

بقي بروس في الحبشة لمدة سنتين، استكشف المنطقة واكتشف منابع نهر النيل. ولم يكتف بذلك، بل أراد أيضًا تتبع مجرى نهر النيل الأزرق من المنبع وحتى نقطة التقاءه بنهر النيل الأبيض. في عام 1772، نشر كتابه "رحلات لاكتشاف مصدر النيل في السنوات 1768-73" باللغة الإنجليزية في خمسة مجلدات، ووصف فيه رحلته من مصر وحتى وصوله إلى شندي، حيث قام بتتبع مجرى النيل الأزرق عبر سنار.

تأمرت اليوم الذكرى الـ251 لاكتشاف جيمس بروس مصدر نهر النيل. هذا الاكتشاف كان حجر الزاوية في فهمنا لمصدر النيل وتشكله. يعد جيمس بروس واحدًا من أهم المستكشفين في التاريخ، وعمله وإسهاماته ساهمت في توسيع معرفتنا عن العالم الطبيعي والجغرافي.

تساهم رحلة بروس إلى الحبشة في إثبات نظرية أن النيل الأزرق هو أحد المصادر الرئيسية لنهر النيل. كما ساعدت ملاحظاته ودراساته العلمية في توثيق الحياة النباتية والحيوانية والثقافة في تلك المناطق. لقد قم بتوثيق التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية بدقة وروح الاستكشاف.

يجب أن نقدر الإسهامات العظيمة لجيمس بروس وغيره من المستكشفين في فهمنا للعالم الذي نعيش فيه. تذكرنا هذه الذكرى بأهمية الاكتشاف العلمي والاستكشاف في توسيع آفاقنا وزيادة معرفتنا.