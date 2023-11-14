عادل حمودة: إسرائيل لم تحقق هدفا عسكريا واحدا من عدوانها على غزة

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الحرب ملتبسة، موضحًا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي نشر مقالة طمأن العالم فيها بأن الشرق الأوسط هادئ تماما، وأن الأمور تحت السيطرة وذلك في السادس من أكتوبر، ولكن بعد أقل من 24 ساعة حدث "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وقال “حمودة”، في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، "إسرائيل لم تستطع تحقيق هدف عسكريواحد من العدوان على غزة حتى الآن ".

وأضاف عادل حمودة:" لحظة توقف القتال ستكون نفس لحظة محاسبة نتنياهو وسقوط حكومته ودخوله السجن، وبالتالي يمكن وصف الحرب الجارية بأنها حرب نتنياهو الشخصية، لأن هناك تيارات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي أصبحت ترفض الحرب، وليس أهالي المحتجزين فقط".

وتابع عادل حمودة:" في عهد نتنياهو أغارت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو ما سبب أزمات كثيرة في دولة الاحتلال".