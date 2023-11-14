عادل حمودة: وزير المالية الإسرائيلي ترك اقتصاد بلاده منهارا ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن وزير المالية الإسرائيلي من غُلاة اليمين الإسرائيلي ومن غلاة التطرف في حكومة إسرائيل.

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" وزير المالية الإسرائيلي ترك الاقتصاد الإسرائيلي منهارا والمشكلات الخاصة بتهجير المستوطنين وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وبدأ يتحدث عن قضية تثبت بشكل أو بآخر أن حكومته في أزمة حادة، وذلك عندما تحدث عن تهجير الفلسطينيين".

وتابع عادل حمودة حمودة،:" هذا الوزير لم يطلق هذه التصريحات لأول مرة، لكنه تحدث منذ فترة زمنية قصيرة عن فكرة المناطق العازلة، وأكد أن هذا المناطق في الضفة الغربية لا يجب أن يدخلها العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ عام 1948.

وأكمل عادل حمودة :" هذا الوزير أوقف تحويلات أموال الفلسطينيين مثل الضرائب والجمارك، بل إن 68 مجلسا عربيا لعرب 48 أوقف عنهم الدعم الذي يلتقونه، وقدم 12 تشريعا، منهم قانون الاستيطان في عام 2015، وقانون التسوية في عام 2017 الذي يبيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

