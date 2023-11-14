الصليب الأحمر يوجه رسالة عاجلة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قصف المستشفيات في غزة

شددت اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، على وضع المستشفيات المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي، وذلك مع تزايد المخاوف من استهداف المراكز الطبية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت كوردولا دروج، كبيرة المسؤولين القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، إن المستشفيات تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي بسبب وظيفة إنقاذ الحياة التي تقدمها للجرحى والمرضى.

وأضافت دروج: "هذا يعني أنه لا يجوز لأطراف الصراعات مهاجمة المستشفيات، ولا يمكنهم بأي طريقة أخرى منعها من أداء وظائفها الطبية".

وأشارت إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، قد تفقد المستشفيات وضع الحماية هذا إذا تم استخدامها خارج نطاق وظيفتها الإنسانية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو.

وأوضحت أنه إذا فقد المستشفى وضعه الوقائي، فيجب توجيه تحذير لوقف العمل الضار بالعدو، وإذا استمر الأمر فهناك التزام بالسماح بـ "الإخلاء الآمن للمرضى والطاقم الطبي"، وعلى الرغم من أن هذا ليس ممكنًا دائمًا، إلا أنه لا يمنح ترخيصًا مجانيًا للهجوم".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام لـ الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن جميع المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

وأضاف القدرة أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية تم حفرها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار المتحدث إلى أنه تم فقد كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء في غزة.