بدلا من شرائه.. طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل

تعتبر طريقة تحضير الزبادي اليوناني من أنواع الزبادي الشهيرة والتي يفضلها كثيرون، ولكن سعر شرائه باهظا، لذا يبحث البعض عن طريقة عمله في المنزل، وغالبًا ما يتم تصنيعه من حليب أبقار قليل الدسم أو خالي من الدسم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة تحضير الزبادي اليوناني، وهي من وصفات المطبخ اليوناني، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل اربع اكواب، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة تحضير الزبادي اليوناني

طريقة تحضير الزبادي اليوناني

مقادير تحضير الزبادي اليوناني :

4 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبادي كامل الجسم

طريقة تحضير الزبادي اليوناني :

_ نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان.

_ نغطي الحليب ونتركه يبرد لمدة ساعة.

_ يضاف الزبادي العادي ونقلب، ونخفق بالمضرب اليدوي، ثم نضع الخليط في وعاء.

_ نشعل الفرن حتى يسخن ثم نغلقه، وندخل خليط الزبادي والحليب الفرن لمدة ربع ساعة.

_ نضع الزبادي في المصفاة ونتركه حتى يصفى تمامًا في الثلاجة.

_ نستخدم الزبادي اليوناني بتخزينه في الثلاجة.