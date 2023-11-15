بتصميم شبابي أنيق ومواصفات أسطورية.. هونر تقلب الأسواق بسلسلة Honor 100

تستعد شركة Honor “ هونر” الصينية إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 100 من الفئة الرائدة خلال الأيام المقبلة، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات القياسية التي ترشحها للمنافسة على أفضل هواتف أندرويد.

أعلنت شركة هونر عن موعد الإطلاق الرسمي الخاص بسلسلة Honor 100، والتي تضم هاتفي Honor 100 للنسخة الأساسية، وHonor 100 Pro للنسخة المميزة، حيث سيكون إطلاق الهواتف ضمن حدث كبير في 23 نوفمبر المقبل.

وستضم سلسلة هواتف هونر Honor 100 تصميم شبابي أنيق للغاية، مع شاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED، مع دقة 2800 × 1260 بكسل، وجودة عرض 2K، وميزة +HDR10، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية.

وتقدم سلسلة هواتف هونر Honor 100 كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS ووحدة كاميرا ذات مظهر فريد، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ومن المتوقع أن تحصل سلسلة هواتف هونر Honor 100 معالجات مميزة من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.