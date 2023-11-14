الأونروا: الأوضاع في غزة تزداد سوءا بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب.. فيديو

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن الوقود الذين يمتلكوه أوشك على النفاد، مؤكداً أن التوقف عن العمل أصبح قريباً للغاية.

الأونورا: قطاع غزة معرض للغرق



وأضاف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، للمطالبة بتزويد الدعم من الوقود لمواصلة عملهم.



وأشار المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى أن الأوضاع في غزة تزداد سوءاً بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب، لافتاً إلى أن قطاع غزة معرض للغرق بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع والميادين.