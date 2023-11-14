إصابة 59 جنديا.. سلسلة هجمات قوية على قواعد الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط

قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، إن قوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط تعرضت للقصف 55 مرة منذ 17 أكتوبر، حيث أصيب 59 عسكريا.

وأضافت سينج، في إفادة صحفية: "وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق و28 في سوريا... أصيب 59 عسكريا أمريكيا”.

ولفتت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن “جميع الجرحى عادوا إلى الخدمة بالفعل”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز عن مسؤول بـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تعرضت لـ 3 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة صباح الاثنين دون وقوع ضحايا.

وأفادت مصادر صحفية، بأن فصائل عراقية أعلنت أنها استهدفت وأصابت قاعدة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في القرية الخضراء في سوريا.

ووفقا للمصادر الصحفية، قالت الفصائل العراقية: "قصفنا قاعدة أمريكية بالمسيرات في القرية الخضراء بـ سوريا وحققنا إصابة مباشرة".