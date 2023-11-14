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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمنية إسرائيل.. ظريف يحذر إيران من التورط في حرب مباشرة مع أمريكا

صدى البلد

حث وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، بلاده على عدم التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وقال ظريف إن أفضل طريقة للدفاع عن الشعب الفلسطيني هي تجنب إعطاء الغرب سببا للادعاء بأنه يتصرف كوكيل لإيران، مضيفا أن إسرائيل تحاول جذب إيران إلى مثل هذه المعركة.

وفي مداخلتين أدتا إلى اتهامات بالخيانة، وفي دفاع متحمس عن آرائه، قال ظريف إن الشعب الإيراني تقبل فكرة الدفاع عن الحق، لكن ذلك لا يعني تعبئة الجيش.

وفي إشارة إلى تكلفة التدخلات العسكرية الإيرانية، زعم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يسعى إلى جر إيران إلى ساحة المعركة في غزة، بينما ليس لديهم أي دليل على تورط إيران في اقتحام الأقصى"، على حد تعبيره. 

وفي مداخلتين مطولتين، واحدة أمام نقابة المحامين والأخرى على قناة تيليجرام، قال إنه خرج إلى العلن بسبب وابل الرسائل المتواصل الذي يدعو إيران إلى الانضمام إلى الحرب.

وقال إنه بصرف النظر عن التكلفة الاقتصادية، فإن دخول إيران وحزب الله إلى الحرب سيكون بالضبط ما تريده إسرائيل، لأن إسرائيل تريد أيضًا جر الولايات المتحدة إلى الصراع والوقوف مع الجانب الإسرائيلي.

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