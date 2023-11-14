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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بوليفيا.. دولة في أمريكا الوسطي تعلق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

دولة بليز
دولة بليز

أعلنت دولة بليز، اليوم الثلاثاء، أنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

قالت دولة بليز والواقعة فى أمريكا الوسطى، في بيان لها، إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدم وقفها القصف العشوائي على غزة.

وتعتبر دولة بليز هى أصغر دولة في أمريكا الوسطي، حيث تبلغ مساحتها 22,960 كيلومترًا مربعًا، ويحدها من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب جواتيمالا ومن الشرق البحر الكاريبي.

ولا تعد دولة بليز هي الأولي التي علقت علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل سبقتها في ذلك بوليفيا التي أعلن وزارة خارجيتها أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي، إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة".

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