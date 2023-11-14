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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة شعث: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهويد قطاع غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن المشروع الصهيوني عندما قام تم على فكرة التطهير والاحلال، مضيفا انه يحدث حاليا إحلال الهوية الصهيونية بدلا من أصحاب الأرض الشعب الفلسطيني.

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وأضاف أسامة شعث، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير ، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهويد قطاع غزة ووضع مستوطنات في القطاع، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ويكرر مشهد عام 1948.

وتابع الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن نريد تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومواجهة التطهير عرقي والابادة الحالية في غزة وبعدها سيتم عمل إحلال وتهويد.

الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية عزة مصطفى الشعب الفلسطيني استاذ العلاقات الدولية صمود الشعب الفلسطيني

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