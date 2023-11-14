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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صفقة الرهائن.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن إنهاء العدوان على غزة

بيني جانتس
بيني جانتس

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة، بيني جانتس، إنه القتال في قطاع غزة سيستمر، حتى لو وافقت إسرائيل على وقف مؤقت لإطلاق النار لاتمام صفقة الرهائن.

وأضاف جانتس، أثناء زيارته للقيادة العسكرية في شمال إسرائيل: “حتى لو كان وقف إطلاق النار مطلوبا لإعادة الرهائن، فلن يكون هناك وقف للحرب”.

وتابع: “سنستمر حتى تتحقق أهدافنا.. قالت إسرائيل مرارا إنها تهدف إلى اقتلاع سيطرة حماس السياسية والعسكرية على القطاع، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن غزة ما بعد حماس يجب أن تكون منزوعة السلاح وخالية من التطرف”.

وقال جانتس: “هناك حوالي 240 رهينة في غزة، أخذتهم حماس من إسرائيل في 7 أكتوبر.. إسرائيل تبذل كل جهد سياسي وعسكري لإعادة الفتيات والفتيان إلى ديارهم بأمان. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع بأي وسيلة”.

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وفي تعليقه عي خطاب زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي صعدت منظمته هجماتها عبر الحدود ضد إسرائيل، قال جانتس: “هل فقد الاتصال بالواقع على الأرض؟”.

وأضاف: “يجب الآن طرح هذا السؤال من قبل مواطني لبنان والحكومة اللبنانية”.

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