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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الرهائن الإسرائيليين

حماس
حماس

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وحسب “سي إن إن”، قال المسئول الأمريكي، إنه “على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق من اليوم، إنه يعتقد أن عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ستحدث.

مسئول أمريكي: حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة

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وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن، في تصريحات صحفية:  “أعتقد أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة سيحدث.. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم”.

وتابع الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرهائن: “اصمدوا.. نحن قادمون”.

بدورها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إنها تريد الإفراج عن المحتجزين والأجانب لكن من يعطل عودتهم هو رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحكومته.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس

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