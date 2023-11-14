وزير المالية الإسرائيلي لـ السلطة الفلسطينية: لن نحول لكم أموالا

رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة في رام الله بعد مطالبات من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة .

وقال سموتريش: "لقد تلقيت رسالتك بدهشة، والتي تطلب فيها دون خجل من الحكومة الإسرائيلية تحويل الأموال المخصصة لغزة".

وأضاف "السلطة الفلسطينية، من زعيمها أبو مازن إلى وزرائها وممثليها الرسميين، ترفض حتى هذه اللحظة إدانة المجزرة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر".

وتابع: "لقد ذهبت إسرائيل إلى الحرب، وهدفها التدمير الكامل لحماس، وتحويل الأموال إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس يتعارض مع هذا الهدف، لذلك ليس لدينا أي نية للسماح بذلك".

وأردف: "لن نحول لكم أموالا حتى تتمكنوا من تحويلها إلى غزة".