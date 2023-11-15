صور تكشف عن تصميم أنيق ومختلف لـ سامسونج Galaxy S24 .. شاهد

كشفت تسريبات جديدة التصميم النهائي لهواتف سامسونج Galaxy S24 الرائدة، والمتوقع أن تتصدر أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل 2024، حيث أشارت الصور إلى تغييرات كبيرة إلى جانب تحسينات ملحوظة مقارنة بالسلسلة السابقة.

وبحسب موقع GSMArena فإن جميع طرز السلسلة الثلاثة Galaxy S24 و+Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra، في الصور التي شاركها SonnyDickson يتميز الطرازان الأصغر حجمًا بجوانب مسطحة وزوايا مستديرة مع ظهور عدسات الكاميرا الثلاثة فقط في الخلف.

ويتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بمظهره المستطيل وعدستين إضافيتين للكاميرا في الخلف، حيث ظهرت في السابق، تسربت العروض المستندة إلى CAD وكشفت عن قياسات الهاتف 162.3 × 79.0 × 8.7 ملم، وهي في الأساس نفس قياسات S23 Ultra داخل ملليمتر.

ومن المتوقع أن شاشة Galaxy S24 Ultra لن تكون مسطحة تمامًا، كما يشاع أن سامسونج ستتحول إلى إطارات التيتانيوم للهواتف الرائدة لعام 2024، مبتعدة عن Armor Aluminium.

وستكون جميع شاشات سلسلة هواتف Galaxy S24 الثلاثة عبارة عن لوحات LTPO، كما ستحتوي الكاميرات الخلفية على بعض الترقيات مع تركيز معظم التغييرات على طراز Ultra.

وستعمل سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 بمعالجات من نوع Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع واجهة تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.

وستنطلق سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 بـ 6 خيارات لونية تتنوع بين الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي.