عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور تكشف عن تصميم أنيق ومختلف لـ سامسونج Galaxy S24 .. شاهد

هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S24

كشفت تسريبات جديدة التصميم النهائي لهواتف سامسونج Galaxy S24 الرائدة، والمتوقع أن تتصدر أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل 2024، حيث أشارت الصور إلى تغييرات كبيرة إلى جانب تحسينات ملحوظة مقارنة بالسلسلة السابقة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن جميع طرز السلسلة الثلاثة Galaxy S24 و+Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra، في الصور التي شاركها SonnyDickson يتميز الطرازان الأصغر حجمًا بجوانب مسطحة وزوايا مستديرة مع ظهور عدسات الكاميرا الثلاثة فقط في الخلف.  

ويتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بمظهره المستطيل وعدستين إضافيتين للكاميرا في الخلف، حيث ظهرت في السابق، تسربت العروض المستندة إلى CAD وكشفت عن قياسات الهاتف 162.3 × 79.0 × 8.7 ملم، وهي في الأساس نفس قياسات S23 Ultra داخل ملليمتر.

ومن المتوقع أن شاشة Galaxy S24 Ultra لن تكون مسطحة تمامًا، كما  يشاع أن سامسونج ستتحول إلى إطارات التيتانيوم للهواتف الرائدة لعام 2024، مبتعدة عن Armor Aluminium.  

وستكون جميع شاشات سلسلة هواتف Galaxy S24 الثلاثة عبارة عن لوحات LTPO، كما ستحتوي الكاميرات الخلفية على بعض الترقيات مع تركيز معظم التغييرات على طراز Ultra.   

وستعمل سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 بمعالجات من نوع  Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع واجهة  تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.  

وستنطلق سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 بـ 6 خيارات لونية تتنوع بين الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي.  

 

GALAXY S24 سامسونج Galaxy S24 هواتف سامسونج Galaxy S24 Galaxy S24 Ultra سامسونج Galaxy S24 Ultra تصميم Galaxy S24 مواصفات Galaxy S24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بعد دعوته لوقف العدوان.. نتنياهو يوجه انتقادًا لاذعًا لـ رئيس وزراء كندا

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي

رسالة من عمرو أديب لأطباء مستشفى الشفاء بغزة: ضعفنا أمام هؤلاء الأبطال

بعد اقتحام قوات الاحتلال.. رعب وهلع وإطلاق نار كثيف في مستشفى الشفاء

فضل صلة الرحم .. قاطعها مفسد في الأرض

كيا تكشف عن مواصفات EV9 موديل 2024 الكهربائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

بالصور .. محمد رمضان يحيى حفل ختام IATF

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ