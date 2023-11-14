مسئول إسرائيلي: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة

أكد مسؤول إسرائيلي، انه تم إحراز تقدم بشأن صفقة المحتجزين ومجلس الوزراء الحربي سيجتمع الليلة لبحثها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما اكد مسؤول إسرائيلي، ان صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى ان الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين.

ويذكر أن مصادر رسمية لقناة لقاهرة الإخبارية، كشفت أن رئيس الشباك الإسرائيلي، بحث مع مسئوولين مصريين في القاهرة، تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما بحث ملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وكما اوضحت المصادر الرسمية للقاهرة الإخبارية أن رئيس الشاباك وصل إلى القاهرة وأجرى مباحثات مع مسؤولين مصريين.