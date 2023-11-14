تقارير إعلامية: المساعدات الدولية لأهالي غزة متدنية مقارنة بالدعم المصري|فيديو

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز أمام معبر رفح، إن مجمل الدعم المصري المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أصبح ما يزيد على 14 ألف طن، والمساعدات الدولية ما زالت متدنية للغاية مقارنة بالمساعدات المصرية.

أضاف "الغنام"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم بتوفير 650 طنا من السلع الغذائية للشعب الفلسطيني.

أشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإنسانية زارت عدداً من المستودعات الاستراتيجية في العريش، وصرحت بأن أمريكا سترسل 4 طائرات من المساعدات، وهذا يعد تطوراً جديداً في هذا المشهد، خاصة أن هذه المساعدات من المؤكد لن تمنع قوات الاحتلال في دخولها لقطاع غزة.

ولفت أن المساعدات الأمريكية تعد نقطة تحول كبيرة، وربما تكون مؤشراً على هدنة مرتقبة، خاصة أن الزيارة تحتاج إلى تحليل إلى حد بعيد، موضحا المدير التنفيذي لليونسيف زارت اليوم معبر رفح، وعبرت الجانب الآخر، وهذا تطور ملموس.





