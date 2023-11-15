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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمثال السيدة مريم العذراء يبكي دموعا حقيقية داخل الكنيسة.. ماذا حدث؟

تمثال السيدة مريم
تمثال السيدة مريم العذراء

انتشر مقطع فيديو قصير يمثل حدث صادم وصفه البعض ب المعجزة حيث يظهر فيه تمثال السيدة مريم العذراء داخل إحدى الكنائس المكسيكية وهو يظرف الدموع.

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وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن شاهد عيان قال إنه رأى الحدث بعينيه ويروي أن تمثال السيدة مريم العذراء بكى مثلما يبكي البشر بدموع كثيفة انسالت على وجهها كما شاهد احمرار مقلتي عينيها كأنها انسان ينتحب.

 

وانتشر الخبر في وكالات الانباء المحلية كما تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما اعتبروه معجزة تسببت فيها فظائع الأمور التي يشهدها البشر من جرائم بشعة واحداث إجرامية.

 

ويقول البعض أن هذا الحدث يعبر عن حزن السيدة مريم العذراء لما وصل إليه حال الإنسانية ودعاء منها للبشر بالتحلي بالاخلاق وعدم ارتكاب جرائم.

المعجزة العذراء السيدة مريم

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