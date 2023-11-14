عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كلود مونيه.. إصابة في عينه حولته لأشهر فنان عالمي.. ما القصة؟

صدى البلد

كلود مونيه، الرسام الفرنسي المولود في باريس في 14 نوفمبر 1840، يُعتبر واحدًا من أبرز الفنانين في التاريخ، حيث لعب دورًا حاسمًا في تأسيس حركة الانطباعية الفنية خلال القرن التاسع عشر، والتي اشتُق اسمها من لوحته الشهيرة "انطباع شروق الشمس" التي رسمها في عام 1872.

كلود مونيه 

طوال حياته المليئة بالإبداع، رسم مونيه آلاف اللوحات المشهورة، من بينها "نساء في الحديقة" عام 1867، و"الزهور والفواكه" عام 1869، و"زنابق الماء الأبيض" عام 1899. تم بيع بعض لوحاته بأسعار ضخمة وتُصنف ضمن قائمة أعلى اللوحات الفنية قيمة في العالم، مثل لوحته "Le Bassin Aux Nymphéas" التي رسمها بين عامي 1913 و1917 وبيعت بسعر يقدر بحوالي 84.7 مليون دولار في عام 2018، ولوحته "كومة الحبوب" التي بيعت في المزاد العالمي بأكثر من 81 مليون دولار.

txt

جديد الدراسات الشعبية.. قصور الثقافة تصدر كتاب طقوس وأغاني العديد والحجيج

txt

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

مشكلات كلود مونيه  

وعلى الرغم من كل هذا النجاح، تعرض مونيه للكثير من المشاكل والاكتئاب والفقر خلال حياته. في ربيع عام 1868، حاول الانتحار بعد عدة أشهر من ولادة ابنه بسبب تراكم الديون التي كان عليه.

في سن الستة والستين، بدأ مونيه يعاني من تدهور في قدرته البصرية، حيث فقد تدريجيًا القدرة على رؤية توهج وبريق الألوان، وأبدى قلقًا شديدًا بشأن ذلك. ظهرت هذه المشكلة في أعماله الفنية، حيث سادت الألوان الحمراء والصفراء والبنفسجية بدلاً من الألوان التقليدية مثل الأبيض والأخضر والأزرق.

مرض كلود مونيه في عينه 

في عام 1912، بدأ مونيه يعاني من ألم في عينيه وأصبح حساسًا للإضاءة الساطعة، وتم تشخيصه بمرض عدسة العين الضبابي (cataract)، وكان ذلك واضحًا من خلال أعماله الفنية التي امتلأت باللون الأحمر والأصفر والبنفسجي بدلاً من الألوان العادية.

كلود مونيه 

خلال عام 1913، زار مونيه طبيب العيون الألماني ريتشارد ليبريتش (Richard Liebreich)، الذي نصحه بإجراء جراحة لإزالة العدسة الضبابية. خضع مونيه للجراحة في عام 1923 وتحسنت رؤيته إلى حد كبير بعد العملية، واستطاع رؤية الألوان بشكل أفضل.

توفي كلود مونيه في 5 ديسمبر 1926 عن عمر يناهز 86 عامًا. ترك إرثًا فنيًا هائلًا ومؤثرًا، وما زالت لوحاته تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا. يُعتبر مونيه رائدًا في الانطباعية وأحد أعظم الفنانين البصريين في التاريخ.

كلود مونيه القرن التاسع عشر اللوحات الفنية فرنسا حركة الانطباعية الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

ترشيحاتنا

الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية.. وسقوط أمطار اليوم|فيديو

تبدأ بـ مصر.. وزير الجيوش الفرنسي يعلن عن جولة بالشرق الأوسط

علي جمعة: فاعل الشر والساكت عليه كلاهما ظالم

لماذا أمر الرسول بكحل العين قبل النوم كل ليلة؟..لـ4 أسباب لا تعرفها

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اشتباكات عنيفة وقصف مستمر.. مخاوف من اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

كلود مونيه.. إصابة في عينه حولته لأشهر فنان عالمي.. ما القصة؟

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

فقدت جميع عائلتها.. لحظات مؤلمة لانهيار مسعفة فلسطينية في غزة|فيديو

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ