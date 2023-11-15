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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة أسيوط تكرم رئيس دير المحرق للإسهامات المقدمة لكل المصريين

صحة أسيوط تُكرم رئيس
صحة أسيوط تُكرم رئيس دير المحرق

كرم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، وذلك للإسهامات المقدمة من الدير في مجال الصحة من خلال مستشفى سانت ماريا ومركز العذراء الحنونة لعلاج الأورام التابعين للدير.

حضر التكريم وفدا من وزارة الصحة بأسيوط، وعدد من آباء رهبان الدير، وعدد من الأطباء ومديري المستشفى والمركز.

يذكر أن المؤسسات الطبية التابعة للدير تقدم خدماتها الطبية لكل المصرييين.

من ناحية أخرى، عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان وكوم امبو وإدفو، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الكاهن شعلة منتشلة من النار"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما حث نيافته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأيضًا هنأ الآباء الذين تحل ذكرى سيامتهم في هذه الأيام.

في سياق آخر، صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الغلاف  صور لقداسة البابا تواضروس الثاني أب الآباء وراعي الرعاة بمناسبة العيد الحادي عشر لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس.

كذلك يذخر العدد بمقالات تتناول ملامح متعددة فى شخصية وخدمة قداسة البابا، كما تضمن العدد مجموعة من المقالات منها، الافتتاحية بعنوان "يا من تُحبه نفسي"، و"الصليب فى حياتنا" لنيافة الأنبا بنيامين، و"حكايات من الفن القبطي" لنيافة الأنبا مارتيروس، و"الجهاد الإيجابي" لنيافة الأنبا مكاريوس.

كما حمل العدد مجموعة  من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

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