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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: إسرائيل ترغب في السيطرة على غزة بالكامل..والحرب لن تنتهي قريباً|فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية أن إسرائيل دخلت في مناطق العمق الاستراتيجي لقطاع غزة وهذا كان هدف إسرائيلي توجد قوات إسرائيلية على الأرض في شمال قطاع غزة.

طارق فهمي: الخسائر فادحة بالنسبة للإسرائيليين

وأضاف  طارق فهمي خلال لقائه مع برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc ،أن الخسائر فادحة بالنسبة للإسرائيليين ولكن هدف قوات الاحتلال الآن وضع مناطق عازلة ومناطق آمنة في الشمال عن طريق زحزحة الفلسطينيين وتهجيرهم للجنوب وهذا الأمر لم يتم حتى الآن.

وأشار طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تحارب في مدينة غزة معقل المقاومة الفلسطينية وهو الهدف الرئيسي للاحتلال السيطرة على مدينة غزة بالكامل.

وأوضح طارق فهمي أن الحرب مستمرة وأن انتهاء الحرب خلال أسبوع أو عشرة أيام غير واقعي لأن هناك مفاوضات حول الأسرى وهو يحتاج وقت طويل لأن حماس تريد الاستمرار في المعادلة السياسية والبقاء في حكم قطاع غزة وإسرائيل تريد إنهاء حكم حماس وهو الذي لن يحدث

وأكد طارق فهمي  أن هناك مستفيدين من استمرار أمد الحرب مثل إيران وحزب الله لإنهاك إسرائيل.
 

طارق فهمي إسرائيل شمال قطاع غزة الفلسطنيين الحرب

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