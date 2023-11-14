شريان الحياة الوحيد لسكان غزة.. أربعة أشياء يجب أن تعرفها عن منظمة الأونروا وعلاقتها مع إسرائيل ودور التجنيد الشيوعي في تمويلها

مع استمرار تصاعد القتال في قطاع غزة، تتفاقم أيضًا الأزمة الإنسانية الكارثية التي تركت الملايين في منطقة مكتظة بالسكان دون طعام أو ماء أو إمكانية الحصول على الرعاية الطبية، ولكن لا تزال إحدى الوكالات تهيمن على عناوين الأخبار عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن حجم وشكل تلك الأزمة: الأونروا، المعروفة رسمياً باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

وتعتبر مجموعة الأمم المتحدة "شريان الحياة الأخير المتبقي للشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب فيليب لازاريني ، مفوض الوكالة، لكنه قال أيضًا إنها تطفو على "حافة الانهيار"، وتكافح من أجل تنفيذ عملياتها مع استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل على المنطقة في استنزاف الموارد، وفيما يلي نظرة عامة على المنظمة وتاريخها وما تفعله الآن، بحسب ما نشرته صحيفة npr الأمريكية في تقرير لها.

ما هي الأونروا ولماذا تأسست؟

تأسست الأونروا رسميًا في عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة وكلفت بتنفيذ عمليات إغاثة مباشرة لـ 700 ألف فلسطيني نزحوا بسبب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وعلى مدى أكثر من 70 عاما، واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية الأونروا، وأصدرت تعليمات للوكالة بتوفير الرعاية الصحية والإسكان والمساعدة المالية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وقبل بدء النزاع الأخير، كان التعليم يشكل الجزء الأكبر من تمويل الأونروا ، حيث كانت الوكالة تدير مدارس لنصف مليون طفل في سن الدراسة، وخدمات الأونروا متاحة لأولئك المسجلين كلاجئين فلسطينيين، والذي تعرفه الوكالة بأنه الشخص الذي "كان مكان إقامته الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذي فقد منزله ووسيلة عيشه بسبب نتيجة لصراع 1948."

ووفقاً لموقع الوكالة على الإنترنت ، فإن أكثر من 5.9 مليون شخص مسجلون حالياً بموجب هذه المعايير، بما في ذلك ما يقرب من ثلثي السكان الذين يعيشون في غزة والذين يقدر عددهم بـ 2.3 مليون شخص، وحتى الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها وظفت أكثر من 13 ألف عامل إغاثة، بما في ذلك اللاجئين أنفسهم، في قطاع غزة وحده، يدير هؤلاء العمال أكثر من 150 مأوى دائم ومؤقت ويديرون 80 فريقًا صحيًا متنقلًا، بما في ذلك بعض الفرق التي تضررت أو دمرت في الصراع الأخير.

الخوف من التجنيد الشيوعي .. من يمول الأونروا؟

وبينما تستمر الأمم المتحدة في منح الأونروا ولاية تقديم الخدمات للاجئين، إلا أنها لا تضمن للمنظمة الكثير من التمويل لتنفيذ هذه الولاية، ويأتي أكثر من 90% من تمويل الأونروا من "مساهمات طوعية" من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للبيانات المالية الأخيرة، وتقول الوكالة إنها تلقت أكثر من مليار دولار من إجمالي التعهدات العام الماضي، وبمساهمة قدرها 344 مليون دولار، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح فردي في عام 2022، تليها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وتقول آن عرفان، المحاضرة في كلية لندن الجامعية والتي تدرس النظام الدولي للاجئين، إنه بالنسبة للعديد من هذه البلدان، فإن الحافز لتمويل الأونروا هو الحفاظ على الشعور بالاستقرار في المنطقة .

وقالت لإذاعة "إن بي آر" في مقابلة أجريت معها الأسبوع الماضي: "من الناحية التاريخية، كان القلق الرئيسي، وبالتأكيد من جانب الولايات المتحدة، هو أن اللاجئين الفلسطينيين قد يكونون عرضة للتجنيد الشيوعي، وفي هذه الأيام، قام بعض الساسة باستبدال كلمة "شيوعي" بكلمة "إرهابي"، وهو التصنيف الرسمي الذي تطلقه الولايات المتحدة على مقاتلي حماس. لكن الأساس المنطقي يظل مماثلا، وقارنها عرفان بخطة مارشال، وهي السياسة الأمريكية لتقديم المساعدات المالية لدول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن مع مرور الوقت، أفسح دعم هذه الاستراتيجية المجال في بعض الأحيان للضغوط السياسية، وفي عام 2018، حجبت إدارة ترامب ملايين الدولارات من تمويل المساعدات للأونروا ومنظمات الإغاثة الفلسطينية الأخرى، وقال متحدثون باسم الإدارة إن هذا التعطيل سيضغط على الأونروا لإجراء إصلاحات، لكن الرئيس آنذاك غرد قائلاً إن التخفيضات مرتبطة برفض القادة الفلسطينيين "الحديث عن السلام"، وفي ظل إدارة بايدن، استأنفت الولايات المتحدة تمويل الأونروا وغيرها من منظمات الإغاثة الفلسطينية، لكنها شهدت أيضًا انتقادات لتلك المساعدات من قبل الجمهوريين في الكونجرس ، مما خلق طبقة دائمة من عدم اليقين بشأن عمليات الأونروا، وحتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان تمويل الأونروا غير مستقر إلى درجة أنه يعرض الوكالة لخطر الانهيار، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية ، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية تدعو إلى حل النزاعات المسلحة.

ماذا تقول الأونروا عن الحرب؟

بحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه في 7 أكتوبر، عبر مسلحون بقيادة حماس من غزة إلى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة، وفقًا لإحصائيات السلطات الإسرائيلية، وردت إسرائيل بحصار كامل وقصف عنيف وهجوم بري على غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني وتشريد العديد من الأشخاص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وعندما يتعلق الأمر بالصراع الأخير، فإن الأونروا لا تقوم فقط بإدارة المساعدات لأولئك الذين بقوا في المنطقة، ولكنها تحاول أيضًا إيصال المزيد من تلك المساعدات إلى غزة.

وأغلقت قوات الدفاع الإسرائيلية جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة باستثناء معبر واحد، وتفرض قيودا صارمة على ما يمكن أن يمر عبره، خشية أن تستغل حماس، التي تحكم غزة، الإمدادات لمواصلة قتالها، ويمر ما متوسطه 30 شاحنة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر منذ دخول شاحنات المساعدات الأولى إلى غزة في 21 أكتوبر، لكن الأونروا تقول إن هذا ليس قريبًا مما هو مطلوب لتلبية الطلب، وركزت الوكالة بشكل خاص على نقص الوقود، الذي تقول إنه ضروري لتشغيل مولدات الطاقة لكل شيء من المستشفيات إلى محطات معالجة المياه.

ومن منظور أوسع، دعمت الأونروا الدعوة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أي وقف دائم للعنف لوقف ما أسمته القتل "المروع" و"غير المقبول" للمدنيين، وقال مفوض الوكالة في مؤتمر دولي يوم الخميس إن من بين القتلى خلال أكثر من شهر من الحرب في غزة ما لا يقل عن 99 من عمال الإغاثة في الأونروا، وقال لازاريني "هذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت"، وأكد مسؤولو الأونروا لـ NPR يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن ثلث الموظفين قتلوا جنوب خط وادي غزة، وكان القادة الإسرائيليون قد طلبوا من المدنيين في غزة الانتقال إلى تلك المنطقة الجنوبية بحثًا عن الأمان بينما كثفوا هجماتهم في شمال غزة.

ما علاقة الأونروا بإسرائيل؟

وأكدت إسرائيل قدرة الأونروا على العمل في غزة "بالتعاون الكامل مع السلطات الإسرائيلية" في اتفاق عام 1967، والتزامها بهذا الاتفاق هو أمر "مضني" ولكنه ضروري، كما تصفه عرفان، الباحثة في جامعة كوليدج لندن، وأضافت: "على السطح، تنتقد إسرائيل الأونروا بالفعل، لكن خلف الكواليس يعتبرون ذلك أفضل من البديل، فالأونروا تقدم الخدمات التي كانت ستخضع لولا ذلك لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة".

وفي أعقاب جولة قتال مميتة في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا صارمًا على غزة ، الأمر الذي لم يحد من الآفاق الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل حد بشدة من تدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وقالت عرفان إنه حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كانت المساعدات التي كانت الأونروا تقدمها في بعض الحالات، مواد أساسية وأساسية حقا، فإنها حصص المياه أو الإمدادات الغذائية - وهي أشياء ربما نفكر فيها على الأرجح كإغاثة طارئة."

لكن الساسة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ، دعوا في بعض الأحيان إلى تفكيك الأونروا، قائلين إن الوكالة تقوم بالعمل الذي ينبغي أن تقوم به حكومة تضم مسؤولين منتخبين من حماس، وقال أهرون بريجمان ، الباحث في العلاقات العربية الإسرائيلية بكلية كينجز في لندن: "إن إسرائيل تعتبر الأونروا جزءاً من المشكلة، مع دعم الأونروا للاجئين الفلسطينيين – إطعامهم وتعليمهم وتزويدهم بالمرافق الصحية – أصبحت حماس حرة في القتال."

وقال بريغمان لإذاعة NPR عبر البريد الإلكتروني إن الشكوى المشتركة بين السياسيين الإسرائيليين هي أن الأونروا تعتبر أطفال اللاجئين الفلسطينيين هم أنفسهم لاجئين، مما أدى إلى زيادة عدد المعالين الذين تعالجهم الوكالة مع مرور الوقت، وكما أشار مدير سابق في الوكالة لـ NPR، فإن هذه السياسة تتفق مع الطريقة التي تتعامل بها منظمات الأمم المتحدة الأخرى مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وقال سكوت أندرسون، مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية آنذاك ، في مقابلة عام 2018 مع NPR: "الأونروا ليست منظمة سياسية، إنه جزء من النسيج الاجتماعي الموجود في غزة."