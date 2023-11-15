عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. الحكم على متهم بقضية الانضمام لداعش

صدى البلد

تصدر اليوم الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب  وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء المنشآت العامة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حقيقة من ذهب إلى العمل على جنابة تلعنه الملائكة حتى يرجع

اليوم .. الحكم على متهم بقضية الانضمام لداعش

عمرو وردة ينفجر غضبا: عايزين تخلصوا عليا وأبطل كورة ليه

نتواصل مع الأمم المتحدة..الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام مستشفى الشفاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

حماس تحمل الاحتلال وأمريكا المسؤولية عن اقتحام مستشفى الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة صورة.. هل قصة القزم سمير والطويل الأعمى محمد خرافات أم حقيقة؟

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ