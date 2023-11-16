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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوتها رائع .."أفكار" طفلة ذات 7 سنوات تحفظ القرآن الكريم ببني سويف|شاهد

الطفلة افكار
الطفلة افكار

يقول الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وسلم: "خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ" هذا الحديث الشريف  يوضح فضل حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، والمنزلة الكبيرة التي يصل إليها حفظة كتاب الله تعالي ، لذلك يحرص الأهالي على أن يكون أطفالهم من حملة القرآن الكريم وجهودهم الكبيرة لمساعدة أطفالهم في إتمام حفظ القرآن وسعيهم للوصول بهم لمنزلة كبيرة بإتمام ختم القرآن.


وفى مدينة بني سويف توجد أسرة بسيطة مكونة من الأب والأم وطفلين صغيرين حرصت الأسرة علي تحبيبهما وتحفيظهما كتاب الله  خاصة وان في العائلة الكثير من الأفراد يحملون كتاب الله حاصلون علي درجات علمية كبري مثل الدكتوراه  


“صدي البلد” التقي  والطفلة الصغيرة ذات السبع سنوات   افكار ايمن حامد  بمدينة بني سويف وهي في طريقها لحفظ كتاب الله بمدرسة التحفيظ بمسجد عمر بن عبدالعزيز وسط المدينة .

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تقول افكار : لدي  أخ واحد وحفظ جزئين من القران الكريم ووالدي ووالدتي لايعملان انما حرصا علي تحفيظنا كتاب الله انا واخي منذ نعومة أظافرنا.

وتضيف: نفسي اطلع دكتورة  وبحب الرئيس السيسي"  اد بابا " ونفسي  اتخرج واطلع دكتورة في جامعة الازهر زي عمتي  كما يقول شقيقها أحمد نفسي اطلع ظابط شرطة.


هذان الطفلان  نموذجان  لأسرة صغيرة كانت حريصة كل الحرص على حفظ أطفالهم القرآن الكريم وهم في سن مبكرة، حيث اجتهدت الأسرة الصغيرة في تعليم طفلتهم أفكار  حفظ القرآن الكريم  بل وحبه  وهي في سن صغيرة، إلي أن اتمت بفضل من الله تعالى حفظ جزئين كاملين وهي في سن صغيرة .


وتقول والدة أفكار  أنهم مثل أي أسرة تحب أن تري اطفالها نابغين ومن حملة القرآن الكريم أسوة  بعماتهم وأعمامهم  وإسوة بالنماذج المنتشرة في مصر والعالم، وقررنا أن نبدأ  معهما في حفظ القرآن الكريم وهي في سن 4 سنوات في فترة الحضانة.

وأضافت الأم، أن أفضل سن للحفظ هو سن الطفولة حيث يستطيع الطفل الحفظ بسهولة، ومن الله علي أفكار  بحفظ جزئين من كتاب الله وهي في سن السادسة من عمرها.


وأكدت الأم  أنهم قرروا أن يكلموا المسيرة مع الطفلة ومواصلة رحلة حفظ القرآن الكريم، وتم الحاقها  بمدرسة  تحفيظ القرآن الكريم  بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف  هي وشقيقها أحمد وتشجيعا لهما بذهب معهما في كل حصة  تحفيظ.

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ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف مدينة سمسطا مسجد عمر بن عبدالعزيز لرئيس السيسي

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