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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الأساسية والاستراتيجية بمدينة سمسطا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الأساسية والاستراتيجية بمد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

تفقد المحافظ المعرض، المقام بجوار إدارة تعليم سمسطا ، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة ، المسلى "السمن"، المكرونة،الشاي،منظفات صناعية وغيرها ،مشيداً بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، ،خاصة وأن أسعارها تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

أشار المحافظ إلى أن المعرض، يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى،وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين،منوهاً عن تكليفه لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها  وجودة السلع.

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رافق المحافظ خلال تفقده المعرض:الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،الأستاذ نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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