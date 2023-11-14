إصابة 3 موظفين في حادث تصادم أثناء ذهابهم للعمل في بني سويف

أصيب 3 موظفين، خلال ذهابهم إلى عملهم، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجتين ناريتين بشار ع الأزهري بوسط مدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تحت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام محطة الكهرباء بشارع الأزهري بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص موظفين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم لعلاجهم.



واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: «حمادة.ر.ع» 48 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، «خالد.س.ط» 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، «راضي.ك.ع» 49 سنة، مصابًا بجروح و كدمات.

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