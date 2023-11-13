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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد ختام فعاليات بطولة شمال الصعيد لألعاب القوى والسلة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، حفل ختام منافسات المستوى الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، لطلاب مدارس التربية الخاصة في ألعاب القوى وكرة السلة للتربية السمعية والدمج ، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بمدينة بني سويف.

كما حضر ختام فعاليات البطولة محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ولفيف من ممثلى المحافظات المشاركة (الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد ، بجانب بني سويف ).

وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من قيادات ومسؤولى التعليم بمحافظات إقليم شمال الصعيد، معرباُ عن سعادته بالتواجد والمشاركة في هذه الفعالية، التي تشرف على تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة  بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، بهدف اكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب الإقليم في البطولة التي تقام على مستوى الجمهورية.

وأكد على أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والاقليمية.

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من جهته أوضح وكيل التعليم أن المسابقة تقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقاً لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي 2023/2024، مشيراً إلى أن المسابقة تتضمن ألعاب القوى  للتربية السمعية والدمج ، "بنين وبنات " وكرة السلة "بنين وبنات".

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة للحضور مع الطلاب من مسؤولى التربية الخاصة ومنسقى النشاط ومشرفين ومشرفات، حيث يتم تصعيد اللاعبين الفائزين من كل بطولة إقليمية إلى بطولتي الجمهورية لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب التربية السمعية والدمج وبحسب نظام وشروط البطولات الإقليمية

وفي ختام الفعالية، كرم المحافظ الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظات المشاركة، وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم، وهنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات ، محفزاُ إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة  في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية.

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