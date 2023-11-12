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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع رفع المخلفات وتصريف المياه الناجمة عن سقوط الأمطار

تصريف مياه الامطار
تصريف مياه الامطار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد لأية طوارئ تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس،خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس المتوقعة"خلال الأسبوع الحالي"،وما تضمنتها من احتمالية سقوط أمطار  خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا "بنسبة حدوث 10 إلى 40%" على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من الوجه البحري  وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
حيث تواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها ، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار ، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه ، والمرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق ،ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ

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ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية و الطرق الرئيسية ،مشددا على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ،ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة،وتفعيل غرف العمليات وجاهزيةالمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات،والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف غرفة العمليات المركزية غرفة العمليات الرئيسية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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