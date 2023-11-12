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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يثمن الخدمات المقدمة من القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بمكتبه،الدكتورة إيمان كُريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاض ذوي الإعاقة،وفي حضور، سامي أحمد مدير إدارة المشاركة السياسية بالمجلس ، محمد عبد الوهاب مدير العلاقات العامة بالمجلس ، و سيد سعد مدير وحدة شؤون الإعاقة بمحافظة بني سويف.


رحب محافظ بني سويف بالحضور الكريم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، مثمناً  دور المجلس في خدمة كل القضايا التي  تمس احتياجات ذوي الإعاقة ، مشيراً إلى أن المجلس يعد من أهم الإنجازات التي تضاف إلى القيادة السياسية ، بعد عقود من التهميش ، حيث تم توجيه بوصلة الاهتمام والرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع والذين يمتلكون القدرات والإرادة الصلبة في مواجهة التحديات ليستحقون أن يُطلق عليهم ذوي الهمم، مروراً بإنشاء صندوق"قادرون باختلاف" لتعزيز توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 في قطاع حقوق الإنسان، والتي من أهمها مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم خدمياً واقتصادياً  وسياسياً واجتماعياً

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أكد  محافظ بني سويف  أن المحافظة تعتبر من المحافظات السباقة في هذا الملف الحيوي، بداية من دعم مبادرة "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وتسهيل الخدمات والمعاملات الحكومية من خلال إتاحة متطلبات ذلك على مستوى إنشاء مقرات الخدمات واستهداف تخصيص عاملين معنيين بإنهاء كافة المعاملات الحكومية الخاصة بهذه الفئة المهمة ، بجانب وضع اشتراطات تنفيذ كود المعاقين في المشروعات التي يتم إنشاؤها،منوهاً أنه تم تطبيق ذلك بالممشى السياحي بكورنيش النيل

وأشار المحافظ إلى تفعيل دور وحدة شؤون الإعاقة ودعم سبل التعاون والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية لإتاحة الفرصة المناسبة لمشاركة ذوي الإعاقة في كل الملفات التنموية ، بجانب دعم وتوفير وتلبية احتياجاتهم والعمل على توفير الحلول وبدائل الحلول لمختلف مشاكلهم وقضاياهم بكافة أشكالها ، بجانب دعم كافة الجهود لمشاركتهم سياسياً ، لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية المتعددة ، خاصة وأن الدولة المصرية مُقبلة على استحقاق انتخابي يعد هو الأهم وهي الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبها أشادت المشرف العام على المجلس، بالجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري بالمحافظة ، تحت قيادة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، والتي شملت عدداً من القضايا والجوانب الهامة  وتمس احتياجات  المواطنين من ذوي الإعاقة في كافة جوانب حياته "اجتماعياً ، اقتصادياً ، سياسياً" ، بجانب استعراضها  لعدد من الاحتياجات لتحفيز مزيد من الجهود  لتحسين مستوى وجودة حياة الأشخاض ذوي الإعاقة ، والتي وعد محافظ بني سويف ببذل قصارى الجهد بالتنسيق مع الجهات والوزارات ذات الصلة.

كما استعرضت المشرف العام خطة المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في إعداد المواد الدعائية والتوعوية  اللازمة لتحفيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال حملة " صوتك مسموع" ، منوهة أنها قامت مؤخراً بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمراجعة واختيار ملصقات إبداء الرأي بلغة الإشارة لإتاحته وتيسيراً لعملية الاقتراع  للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ، منوهة عن المشاركة الفعالة والتعاون المثمر مع عدد من  الوزارات  المعنية والمجالس القومية الآخرى في كافة المجالات

وفي نهاية اللقاء جدد المحافظ تأكيده على بذل قصارى الجهد في سبيل دعم وتحفيز إتاحة الحلول  لمختلف القضايا والمطالب التي تهم المواطن السويفي من ذوي الإعاقة ، وكذا دعم مشاركتهم  السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها  خلال شهر ديسمبر المقبل 2023، كواحدة من الاستحقاقات الدستورية المهمة التي يجب أن يتضافر الجهود المتنوعة من أجل إتاحة هذا الحق الدستوري  والمشاركة السياسية لأبناء مصر من ذوي الإعاقة

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