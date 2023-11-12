أمطار خفيفة وأجواء غير مستقرة تضرب محافظة بنى سويف

شهدت مدن ومراكز محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على بعض أنحاء المحافظة، مع أجواء غير مستقرة ونشاط للرياح.

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

وشدد المحافظ على مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.