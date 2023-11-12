عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة وأجواء غير مستقرة تضرب محافظة بنى سويف

صدى البلد

 شهدت مدن ومراكز محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على بعض أنحاء المحافظة، مع أجواء غير مستقرة ونشاط للرياح.

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

بنى سويف .. تدشين حملة "بشبابها" للحث على المشاركة السياسية

إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بمدينة بني سويف

وشدد المحافظ على مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة المشاركة السياسية أنحاء المحافظة أمطار خفيفة بني سويف حالة عدم استقرار شركة مياه الشرب شركات المرافق للشبكة الوطنية للطوارئ محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 35 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل

ترشيحاتنا

المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا علي أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين

رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ