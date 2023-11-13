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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم إيصالات مصروفات الدراسة لــ10آلاف طالب و36 وثيقة منحة بالجامعات لمتفوقي بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها  المحافظة، بالتعاون  مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديريتي  التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتسليم إيصالات سداد مصروفات الدراسة لعدد 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب تسليم وثيقة منح دراسية بالجامعة للعام  الدراسي 2023 /2024، لعدد 36 من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية من أبناء  الأسر الأولى بالرعاية، والتي تتكفل بهما"إيصالات سداد الرسوم + وثائق المنح الدراسية" مؤسسة نهضة بني سويف 
وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور مهندس أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التعليم، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد محمود أبو الليل مدير التنمية الشاملة بنهضة بني سويف، محمد صبحي مهدي مدير قطاع التعليم بالمؤسسة، ومديري الإدارات التعليمية وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة مع المؤسسة.

وأشاد  المحافظ بالمساهمة الإيجابية والبناءة لنهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية و، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي ، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ،وضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية،مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكاً أساسياً في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة ، وتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي مما أهلهم للحصول على  تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية ،معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ، والتي تكتسب أهمية خاصة،حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم ،من خلال توفير الدعم المالي  لاستكمال دراستهم الجامعية ومسيرتهم الأكاديمية.

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من جهته أعرب وكيل التعليم عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعمه وتشجيعه لمثل تلك المبادرات التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزي المدرسي والأدوات التعليمية وسداد المصروفات الدراسية  والمنح الدراسية  الجامعية وغيرها، معبراً عن تقديره  لمؤسسة نهضة بني سويف والقائمين عليها  لتعاونهم المثمر والمتواصل مع المديرية في العديد من المجالات ،مشيرا إلى المحافظة تعد سباقة في هذا المجال، وذلك ثمرة لوثيقة العمل الأهلي التي يرعاها المحافظ،ونجحت بني سويف في إطلاقها كأول محافظة في هذا الشأن.

من جهته أوضح د.أشرف فاروق، أن فعالية اليوم التي تقام تحت رعاية المحافظ تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في هذا الجانب،والتي بدأت بتنظيم المعرض السنوى للزي المدرسي "سبتمبر 2023"، ولتوزيع زي مدرسي كامل لعدد 10 آلاف من أبناء  الأولى بالرعاية، وهو العدد الذي تكلفت المؤسسة بسداد مصروفات الدراسة عنهم ، والذين تم اختيارهم في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي قام بها فريق من الباحثين أعضاء لجنة التنمية الشاملة المستدامة بالمؤسسة بالتنسيق مع التضامن والتعليم،لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى  المحافظة وبحسب المعايير والضوابط التي حددتها المؤسسة، حيث تم تسليم الإيصالات لممثلي الجمعيات الأهلية القاعدية في القرى والمناطق المستهدفة لتوزيعها على المستفيدين  من أبناء تلك القرى.

من ناحيته أشار وليد حسين المدير التنفيذي لنهضة بني سويف،أنه تم التنسيق مع التعليم والتضامن ،لتكفل المؤسسة بالرسوم  الدراسية لعدد 10 آلاف طالب وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي"ابتدائي وإعدادي" ، تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها ، بجانب تحمل كلفة المنح الدراسية لعدد 36 طالباً  وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية العامة والأزهرية،شملت كليات(طب بشري وأسنان، علاج طبيعي، ألسن، هندسة..)، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة  المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة  الجامعية، لتقييم نتائجهم  والتي تشترط الحصول"على تقدير جيد جيداً "في كل عام  لضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة، وذلك ضمن محور  دعم قطاع التعليم، بجانب باقى محاور عمل المؤسسة التي تمتد ليشمل  توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفرادها  من خلال توفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء تلك الأسر  وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نهضة بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم

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