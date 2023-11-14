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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم بعد تزويدها بمجموعة من الأجهزة الجديدة الحديثة والتي قامت مجموعة تيتان بإهدائها للمعمل في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمجموعة وفي إطار خطة التطوير للمعمل.

وحضر الافتتاح الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، والمهندس حسام طه مدير مصنع أسمنت بني سويف تيتان، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وتوني عثمان مدير إدارة العلاقات العامة والخارجية بمجموعة تيتان، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب الافتتاح تفقد الدكتور منصور حسن، أعمال التطوير داخل المركز والأجهزة الجديدة التي تم تزويد المعمل بها، واستمع إلي شرح مفصل عن مكونات التطوير ومنها جهاز صورة الدم الكاملة Auto Hematology Analyzer والمستخدم في تحليل صوره الدم الكاملة CBC، وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم  "الانيميا" وكرات الدم الحمراء و خلايا الدم البيضاء "الجهاز المناعى" والصفائح الدموية، وجهاز هرمونات الدم لقياس تركيز الهرمونات المختلفة بالدم لمعرفة اذا كان هناك خلل بالزيادة أو النقص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة مثل هرمونات الغده الدرقية، وهرمونات الخصوبة، ودلالات أورام البروستاتا، وجهاز قياس بروتينات الدم للوقوف على مدى وجود الالتهاب بالجسم من عدمه، وتحديد درجة اللالتهاب لوضع بروتوكول علاجى ومتابعته مثل بروتين C R P ويمكن قياس تحليل السكر التراكمى بالدم لمعرفة متوسط السكر بالدم لثلاثة أشهر السابقة لإجراء التحليل.

وأوضح الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، أن المركز يتكون من ثلاث وحدات رئيسية وهي وحدة الميكروسكوب الالكترونى الماسح والنافذ لخدمة الباحثين داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووحدة أبحاث المياه لمواكبة الخطة الاستراتيجية للدولة وكمشاركة فعالة من الجامعة للتصدى لظاهرة التغير المناخى، بالإضافة إلي وحدة التحاليل الدقيقة التى تحتوى على مجموعة من الأجهزة مثل جهاز قياس الأطياف Spectrophotometer وجهاز قياس سيولة الدم وغيرها.

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وقال توني عثمان، مدير إدارة العلاقات العامة والخارجية بمجموعة تيتان، إن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف ومجموعة تيتان لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتقليل الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، وأن مجموعة تيتان قامت بإهداء كلية العلوم مجموعة من الأجهزة داخل مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع لصالح الجامعة وكمشاركة مجتمعية تتبناها المجموعة داخل محافظة بني سويف، مثنينًا على الدعم الكبير بين جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمهندس خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.

وأضاف "عثمان" أن المهندس خالد بدوي أعطي توجيهاته للمحاسب محمد سامي رئيس قطاع الموارد البشرية بأن المرحلة القادمة ستشهد طفرة وزيادة في المساهمة بالقطاع الصحي داخل محافظتي بني سويف والإسكندرية،  وأن مجموعة تيتان قامت بتنفيذ العديد من المساهمات المجتمعية داخل جامعة بني سويف ومنها تزويد مستشفي بني سويف الجامعي بحضانات للأطفال وجهاز تنفس صناعي ووحدة السمع بصرية بكلية الآداب، وإقامة دور كامل لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الإعلام، بالإضافة إلي تدريب الطلاب داخل مجموعة تيتان لتأهيلهم لسوق العمل واكتساب الخبرات العملية.

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