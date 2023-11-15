اجتماع مثمر بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بشأن ملف استضافة أولمبياد 2036

اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف إستضافة مصر مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وعقب اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعقد اجتماع هام مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بحضور استشاريين ومتخصصين دوليين في هذا المجال لهم العديد من الخبرات السابقة في اعداد هذه الملفات



شهد الاجتماع مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وأخر المستجدات في هذا الملف واستعراض الخطوات التي تمت خلال الفترة الحالية منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر في العام الماضي والتي شهدت إعلان مصر عن قرار الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.



وناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة للإستمرار في التحرك الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها وأيضا استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 و بريزبان 2032.



وأكد المهندس هشام حطب ، أن اجتماع الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كان مثمر وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية من أجل التنفيذ الفعلي وخاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واتخاذ الخطوات القادمة بما يليق بإسم ومكانه مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات الغير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير مسبوق كان نتيجته العديد من النجاحات والانجازات.



وأضاف المهندس هشام حطب، مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وليدها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة والجميع يتعاون من أجل هدف واحد وهو أن يظلم إسم مصر عاليا في جميع المحافل.



وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبري الأحداث الرياضية وعلي رأسها دورة الالعاب الأوليمبية ٢٠٣٦، خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأوليمبية التي تم إنشاؤها بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأوضح صبحي أن نجاح مصر في استضافة اوليمبياد ٢٠٣٦ يؤكد علي ريادة مصر عربياُ وافريقياً، ويرسخ لقدرة مصر في تنظيم كبري البطولات وثقة كافة الاتحادات الدولية بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل.